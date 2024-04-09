【量大強漲股整理】台積電創下新高，電力股接棒演出，誰有潛力?

鉅亨研報 2024-04-09 18:06

加權指數，今日開高走高，終場大漲 378.5 點，收在 20796.2 點，再度創下歷史新高，成交量 4423 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭掃貨 205.62 億，投信買超 7.42 億，自營商買超 18 億，三大法人合計買超 231.04 億，其中投信已經連續 26 天買超，累計 2163.34 億。

美股方面，四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.03%，標普 500 指數下跌 0.04%，納指上漲 0.03%，費半上漲 0.13%，美國今年 1、2 月的通膨升幅皆超出預期，石油及多種原料商品價格已漲到數月來高點，再加上 3 月非農就業新增 30.3 萬人也高於市場預期，市場紛紛延後聯準會今年首次降息的時間，美國第 1 季財報將於本周五開始拉開序幕，金融業巨頭 (JPM-US) 摩根大通、( WFC-US ) 富國銀行、( BLK-US ) 貝萊德和 ( C-US ) 花旗銀行都將公布財報，美國電動車大廠 ( TSLA-US ) 特斯拉宣布 Tesla Robotaxi ( 無人駕駛計程車 ) 將於今年 8 月 8 日正式登場，昨晚股價大漲 4.9%，創 3 月 18 日以來最大單日漲幅。台股方面，今日受到台積電開高走高大漲激勵下，指數開高走高，收在 20796.2 點，再度創下歷史新高，繼續沿著 5 日均線上攻，再加上投信已經連續 26 天買超，累計 2163.34 億，多頭格局不變。( 3008-TW ) 大立光和 ( 2330-TW ) 台積電將分別於 4 月 11 日和 18 日召開法說會，雙王法說會的內容將會進一步影響台股未來的走勢。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開高走高，終場大漲 36 元，收在 819 元，再度創歷史新高，美國商務部 8 日宣布，將提供 ( 2330-TW ) 台積電 66 億美元的補助款以及 50 億美元的低利貸款，用於興建亞利桑那州的先進半導體廠，( 2330-TW ) 台積電也二度拉高美國投資金額逾 650 億美元 ( 約新台幣 2 兆元 ) ，宣布將在美國設立第 3 座廠，預計 2030 年前導入 2 奈米製程或更先進的製程。( 2317-TW ) 鴻海，今天股價平盤收場，收在 158 元，( AAPL-US ) 蘋果 5 月將推出兩款高階 iPad Pro 和全新 12.9 吋的 iPad Air，最高規格產品比上一代貴逾八成，( 2317-TW ) 鴻海將迎來大額訂單挹注營收，( 2454-TW ) 聯發科，股價終場上漲 10 元，收在 1160 元。

台灣極少數能供應大型變壓器的廠商 (1519-TW) 華城，今日股價攻上漲停板，收在 853 元，創下歷史新高，主要是因為外銷美國的變壓器訂單快速成長，持續貢獻營收；

(1609-TW) 大亞，股價上漲 5.68%，受惠於台電 10 年強韌電網計畫預計投入 5645 億元，線纜事業需求快速成長，2023 年線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項關鍵指標皆創集團紀錄，成長動能強勁；

機電系統設備大廠 (1504-TW) 東元，股價上漲 1.24%，重新站回 5 日均線上方，受惠於台電 10 年強韌電網計畫和台灣離岸風電政策，目前工程類在手訂單維持 250 億元高水位，未來將會逐步貢獻營收。

無人機大廠 (8033-TW) 雷虎，今日股價攻上漲停版，賴清德「信賴新政」聚焦五大方向，其中就包含國家自主防衛軍工產業，預估台灣國內無人機 2030 年產值達新台幣 400 億元。國防部去年 12 月公告 6 款軍用商規無人機標案，整體金額上看 79 億元，目前已進入廠商送件階段，( 8033-TW ) 雷虎宣布 6 款無人機標案都會爭取，若能順利得標，將大幅貢獻營收。

(1319-TW) 東陽，股價上漲 0.41%，受惠於 2023 年 10 月北美汽車保險公司 State Farm 全面採用售後維修市場 ( AM ) 副廠件，3 月合併營收 22.82 億，月增 42.2%，創同期新高，此外，北美市場新車價格高漲，有利二手車買賣，再加上美國平均車齡持續提升，售後維修市場 ( AM ) 副廠件需求將會越來越高。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師