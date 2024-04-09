日本央行總裁：如果通膨加速邁向2%目標 可能減少貨幣刺激

鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:20

日本央行總裁植田和男周二 (9 日) 赴國會報告時表示，如果通膨繼續加速，央行必須考慮降低貨幣刺激力道。

植田說：「趨勢通膨尚未達到我們 2% 的目標，這就是為什麼暫時維持寬鬆的貨幣條件很重要。」

植田指出，央行預期趨勢通膨將逐步加快，因此未來的關鍵是檢查數據和訊息，看看情況是否確實如此。

他說：「我們將檢查的一個因素，是年度薪資談判中提出的加薪是否會實現，並在實際數據中顯示出來。」「我們要檢查的另一個因素是，服務價格是否會隨著薪資的提高而上漲。」

他強調，如果趨勢通膨加速朝 2% 的通膨目標邁進，央行就有可能在一定程度上，減少貨幣刺激措施。植田還表示，對於日本央行下次何時以及如何調整短期利率，他並沒有預設的想法。

植田指出，央行的基準情境是，目前略低於 2% 的趨勢通膨率，將在未來 1.5 至 2 年內向 2% 靠攏。「通膨率大幅低於我們的基準預測的可能性很低。」