日本央行總裁：如果通膨加速邁向2%目標 可能減少貨幣刺激
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 14:20
日本央行總裁植田和男周二 (9 日) 赴國會報告時表示，如果通膨繼續加速，央行必須考慮降低貨幣刺激力道。
植田說：「趨勢通膨尚未達到我們 2% 的目標，這就是為什麼暫時維持寬鬆的貨幣條件很重要。」
植田指出，央行預期趨勢通膨將逐步加快，因此未來的關鍵是檢查數據和訊息，看看情況是否確實如此。
他說：「我們將檢查的一個因素，是年度薪資談判中提出的加薪是否會實現，並在實際數據中顯示出來。」「我們要檢查的另一個因素是，服務價格是否會隨著薪資的提高而上漲。」
他強調，如果趨勢通膨加速朝 2% 的通膨目標邁進，央行就有可能在一定程度上，減少貨幣刺激措施。植田還表示，對於日本央行下次何時以及如何調整短期利率，他並沒有預設的想法。
植田指出，央行的基準情境是，目前略低於 2% 的趨勢通膨率，將在未來 1.5 至 2 年內向 2% 靠攏。「通膨率大幅低於我們的基準預測的可能性很低。」
市場正在尋找有關日本央行下次升息的時間的線索。今年 3 月，日本央行才剛結束長達 8 年的負利率和其他非正統政策。
- 受惠AI浪潮 投資越南四大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇