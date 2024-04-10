紐西蘭央行維持利率不變 以確保抑制通膨

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 14:10

紐西蘭央行連續第六次在會議上維持利率不變，並表示需要在一段時間內維持高利率，確保通膨得到抑制。

紐西蘭央行貨幣政策委員會周三 (10 日) 將官方現金利率維持在 5.5% 不變，符合經濟學家預期。

紐西蘭央行表示，「委員會相信，將官方現金利率持續一段時間內維持在限制性水準，將使消費者價格通膨今年回到 1-3% 的目標範圍內。」

紐西蘭經濟正處於衰退之中，過去 5 季有 4 季經濟出現萎縮，促使投資者押注紐西蘭央行將在今年下半年開始降息。但紐西蘭央行不願轉向貨幣寬鬆政策，因為 4.7% 的通膨率仍遠高於其 2% 的目標，政策制定者擔心通膨預期上升可能會根深蒂固。

利率決定公佈後，紐西蘭元上漲。紐西蘭元兌美元漲 0.3%，至 0.6077，公告發布前報 0.6058。

新加坡凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Abhijit Surya 表示，央行不希望被認為，在通膨戰爭中取得勝利之前，就過於自信放鬆警惕，「但我們仍然認為它將在 8 月開始降息。」

今天的決定是中期審查，而不是季度貨幣政策聲明，因此該銀行沒有發布新的經濟預測。央行在一份異常簡短的聲明中表示，經濟「繼續如預期發展」。