日系車廠第一家！豐田傳將搭載華為智駕硬體方案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-09 12:00

近日市場傳出豐田將搭載華為智慧駕駛硬體方案的消息，這是華為拿下的第一家日系車廠，軟體算法則由中國自動駕駛獨角獸 Momenta 提供。

根據上述傳聞的說法，雙方聯合方案上車的是豐田全球車型，也就是該方案並非只針對中國本土，華為智駕方案有可能隨著豐田一同出海，走出國門。知情人士透露，豐田預定在北京車展正式宣布具體計畫。

華為與車廠的合作模式有三種，分別為零件供應模式、HI 模式（Huawei Inside）和智選車模式（鴻蒙智行）。若上述消息合作屬實，雙方的合作更偏重於供應商模式。

據《科創板日報》周一（8 日）報導，華為人士對此表示：「目前沒有得到相關訊息。」豐田和 Momenta 也未回覆置評請求。

事實上，豐田和華為此前早有合作，主要在智慧座艙領域。不久前，豐田針對中國市場推出第九代 Camry，該車型搭載與華為聯手打造的車機系統。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔說，智慧網聯時代，國際車廠與中國供應商合作並非新鮮事，此前已有大眾和小鵬、奧迪和上汽、Stellantis 與零跑等案例。

「這可以看出，中國供應商的實力獲得國際車廠的認可。同時，中國供應商的影響力正拓展至全球範圍。」張翔如是稱。

對於此次傳出的「豐田 + 華為 + Momenta」合作模式，張翔認為：「豐田的優勢在於整車製造，但其在智駕方面的實力仍有可提升空間。豐田選擇與外部合作的方式，可相對減少自身研發風險，並增強供應鏈保障能力。這樣的合作模式，將有助於各方發揮自身優勢。」

豐田與 Momenta 先前亦有合作。

早在 2020 年 3 月，Momenta 曾宣布，其與豐田建立戰略合作關係，將為豐田提供基於攝像頭視覺技術的高精度地圖及實時更新服務，共同在中國推廣和實現豐田的自動化地圖平台（AMP）商業應用。