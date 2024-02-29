健鼎2023年EPS 11.53元 已超越欣興將再超車臻鼎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-29 17:45

兩岸每月產能跨越 1000 萬平方呎的健鼎科技 (3044-TW)，在 2023 年全年營收 588.62 億元，年減 10.52%，今 (29) 日公布 2023 年全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，己連續 5 年每股獲利超越 11 元，也勝過欣興 (3037-TW)，並將超臻鼎 (4958-TW)。

健鼎 2023 年第四季營收為 149.51 億元，毛利率為 22.23%，季增 0.11 個百分點，年增 3.26 個百分點，主要係受產品組合優化、折舊比例略減影響所致，稅後純益 18.21 億元，季減 14.45%，年增 9.57%，以期末股本 52.56 億元計，每股純益 3.46 元。

健鼎 2023 年全年營收為 588.62 億元，毛利 19.34%，年增 1.39 個百分點，全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，己連續 5 年每股獲利超越 11 元。

欣興已公布 2023 年全年財報，欣興 2023 年全年營收 1040.36 億元，毛利率 19.51%，年減 16.39 個百分點，全年稅後純益 119.8 億元，年減 59.55%，每股純益爲 7.88 元。

至於臻鼎尚未公布全年財報，但以臻鼎 - KY 前三季營收 970.02 億元，毛利率 16.27%，年減 5.66 個百分點，前三季稅後純益 26.85 億元，年減 71.72%。每股純益 2.84 元的獲利成績來看，全年每股獲利也難以超越健鼎。

健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案也進行另一越南周德新廠的投資之中。