智邦建置四座智慧桿 在台南正式上線

智邦 (2345-TW) 今 (23) 日宣布完成台南沙崙智慧綠能園區的智慧桿 (Smart Pole) 計畫，四座智慧桿正式上線運作，搭配先前設置的數位服務系統以及綠電儲能設施，未來可互相串聯並成為智慧城市的重要基礎建設。

智邦建置的四座智慧桿，整合多項先進科技與應用服務，包含 AI 邊緣運算、人流車流影像辨識、空氣品質監測、毫米波無線寬頻傳輸、高速無線網路以及多功能數位電子看板等。

AI 邊緣運算方面，智邦將自行開發的 AI 邊緣運算系統建置在智慧桿內，可以即時處理 IP Camera、物聯網感測器，以及其他智慧應用裝置所搜集的數據資訊，最後將處理運算的結果應用在多項服務上。

此外，智邦也在智慧桿中設置 60GHz 毫米波無線寬頻傳輸與無線高速網路裝置，可以更快速的串聯各項裝置與系統。

智慧桿上還有裝設電子數位看板，並導入內容管理平台，可依照需求播放最新生活資訊、即時交通狀況、公車路線及公車到站時間等。由於智慧桿上裝有空氣品質偵測裝置，可偵測 PM2.5 等有害物質，未來可以即時提供當地的空氣品質。

智邦透露，目前數位電子看板已經實際應用於許多場域，包括購物中心、大眾運輸車站以及人潮集中的場所，不過應用仍以室內場所為主。

智邦表示，未來將整合智慧桿與沙崙園區的綠能基礎建設，包含綠電、儲能系統、充電樁與電動車等。