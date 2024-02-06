智邦1月營收年月雙減 WiFi 7、400G交換器商機有望推升營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-06 16:49

網通廠智邦 (2345-TW) 今 (6) 日公布今年 1 月營收 58.85 億元，年月雙減。不過隨著蘋果、三星今年都有計畫在新手機中導入 WiFi 7 功能，智邦將有望受惠。此外，智邦 400G 交換器出貨穩定成長，法人看好智邦今年營收有望雙位數成長。

智邦 1 月營收 58.85 億元，較去年 12 月減少 20.42 億元，月減 25.8%，較去年同期衰退 3.85 億元，年減 6.3%。

雖然智邦 1 月營收年月雙減，但隨著手機品牌大廠蘋果與三星，今年都有計畫將 WiFi 7 功能導入新手機，法人認為，智邦有望成為受惠業者。不過法人也指出，WiFi 7 終端產品可能要等到下半年才會亮相，上半年出貨仍以 WiFi 6E 為最大宗。