〈電子五哥營收〉伺服器挹注 緯創2月營收9個月來新高 年月雙增逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 16:32
代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 2 月營收 810.97 億元，年月雙增超過 2 成，為近 9 個月以來新高。緯創表示，子公司緯穎(6669-TW)2 月伺服器出貨表現亮眼，加上一般伺服器以及 GPU 伺服器看法正向，推升 2 月營收成長。
緯創 2 月營收 810.97 億元，月增 20.5%，年增 30.7%，寫下近 9 個月以來新高。累計今年 1 至 2 月營收 1483.97 億元，年增 26.8%。各產品出貨狀況，2 月 NB 出貨 140 萬台，較 1 月的 130 萬台成長 7.7%；桌機出貨 70 萬台，顯示器同樣出貨 70 萬台，皆與 1 月持平。
緯創表示，目前觀察 NB 需求正向，預期第一季出貨狀況將逐月往上，因此 3 月 NB 出貨又將優於 2 月。桌機與顯示器部分，緯創指出，3 月出貨狀況也會往上成長。
執行長林建勳先前提及，看好 AI 伺服器今年有三位數成長，是緯創重要的成長動能。且緯創目前握有輝達 (NVDA-US) 訂單，未來若再加入 AMD(AMD-US) 及英特爾 (INTC-US)，可望進一步推升緯創營運。AI PC 方面，林建勳則認為，明年開始才會有顯著動能。另外，緯創將於下周三 (13 日) 召開法說會，預料屆時將釋出最新市況與展望。
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