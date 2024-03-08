〈電子五哥營收〉伺服器挹注 緯創2月營收9個月來新高 年月雙增逾2成

代工大廠緯創 ( 3231-TW ) 今 (8) 日公告 2 月營收 810.97 億元，年月雙增超過 2 成，為近 9 個月以來新高。緯創表示，子公司緯穎( 6669-TW )2 月伺服器出貨表現亮眼，加上一般伺服器以及 GPU 伺服器看法正向，推升 2 月營收成長。

緯創 2 月營收 810.97 億元，月增 20.5%，年增 30.7%，寫下近 9 個月以來新高。累計今年 1 至 2 月營收 1483.97 億元，年增 26.8%。各產品出貨狀況，2 月 NB 出貨 140 萬台，較 1 月的 130 萬台成長 7.7%；桌機出貨 70 萬台，顯示器同樣出貨 70 萬台，皆與 1 月持平。