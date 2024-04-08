晶技首季營收27.54億元優於預期 年增19.83%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 14:53

頻率元件廠晶技 (3042-TW)2024 年可望迎來網通、手機及車用的多元市場需求的成長，晶技今 (8) 公布 3 月營收爲 9.52 億元，月增 18.57%，年增 26.15%，2024 年第一季營收爲 27.54 億元，季減 9.43%，優於預期，年增 19.83%。

晶技 2024 年 2 月自結稅前盈餘 1.6 億元，月減 34.42%，年增 16%，單月每股稅前盈餘爲 0.52 元，累計 1-2 月稅前盈餘 4.04 億元，年增 96%，每股稅前盈餘 1.31 元。

晶技認為，在 2024 年上半年在 PC 應用仍爲淡季，非蘋陣營手機應用出貨量能也不突出，唯獨車用產品 2024 年開始的需求鼎盛，由春節期間的加班供貨，到目前仍爲滿載生產，就整體營收來看。晶技 2024 年第二季營收與首季比較，應是持平或小增。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季投產。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力因此向上大幅提高。