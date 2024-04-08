樺漢3月、首季營收寫同期最佳 Q2可望續創高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-08 19:13
工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 121.8 億元，月增 42.7%、年增率 20.3%；第一季營收 324.4 億元，季增 2.4%、年增 13.9%，均創歷史同期新高，公司看好，在訂單金額續創高下，第二季營收可望續向上、續創新高。
樺漢表示，3 月三大事業體營收表現來看，工控設計 23.4 億元，年增 9.3%、品牌通路 51.8 億元，年增 64%、系統整合 46.6 億元，年減 3.3%；營收占比分別為工控設計 19.2%、品牌通路 42.5%、系統整合 38.3%。
若以第一季來看，工控設計 60.9 億元，年增 5.4%、品牌通路 117.4 億元，年增 32.9%、系統整合 146.2 億元，年增 5.3%；營收占比分為 18.8%、36.2%、45%。其中，樺漢個體 (包含全資子公司) 營收達 43.8 億元，年增 6.1%。
樺漢表示，從個體包含全資子公司、品牌通路的營運年增率成長表現來看，持續加大高毛利率之 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 平台業務市場版圖，有助奠定第一季獲利穩健成長表現。
展望第二季，樺漢表示，接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持在 1.1-1.2 左右的水準，良好的訂單能見度，有信心第二季整體營運表現繳出優於第一季的成績單，預期全年將持續實現季增與年增的成長。
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