〈智慧城市展〉緯創旗下緯創數技大秀AI應用服務 助城市數位轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-18 17:45

緯創 (3231-TW) 旗下緯創數技將參與 2024 台北智慧城市展以及 2024 高雄智慧城市展，展出智慧城市 AI 應用服務，包括 5G AI 智慧巡檢服務，以及 AI 智慧園區導覽服務的應用創新結果，協助導入應用服務的用戶，達成更高效、安全、節能的營運管理。

緯創數技此次展出的 5G AI 智慧巡檢服務，以無人機協助捷運巡檢員進行隧道與橋樑檢測，透過 AI 一鍵自動巡檢功能，無人機就可以完成日常或災後的巡檢任務。除了可以提升巡檢效率，也能加強巡檢人員的人身安全，更能藉此減少高空作業造成的空污排放問題。另外，因應夜間無人車站的巡檢需求，智慧機器人可以協助確認車站內是否有人員滯留的情況，改善車站內的監控死角，提高車站安全性。

AI 智慧園區導覽服務方面，則是與微軟 (MSFT-US) 合作，使用 ChatGPT 開發的 AI 仿真人多語導覽服務。此外，也整合園區內的安全監控設備以及互動電子看板，提供場域管理者運營所需的人流及數據分析等報告。