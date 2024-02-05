騰輝-KY 1月營收年增 4.49% PI基板並獲歐洲航天局認證

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 17:33

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 1 月營收 3.78 億元，月增 5.05%，年增 4.49%，騰輝 - KY 主管指出，1 月營收上揚主要受春節因素使客戶提前拉貨並提高安全庫存量，且高毛利散熱基板取得中國標誌性品牌車推出最高階電動車訂單、散熱與高速薄膜產品開始量產應用需求，挹注營收動能。

騰輝 - KY 軍工及航太高信賴度聚醯亞胺 (PI) 基板，長期以來耕耘終端認證佈局並致力於開發特殊產品應用策略奏效。騰輝 - KY 主管指出，這類產品近期通過歐洲航天局 (ESA) 的認證，被歐洲著名製造高密度互連印刷電路板 (HDI) PCB 製造商核可，代表產品具有卓越的可靠性能，在市場上有相當競爭力，。

騰輝 - KY 指出，近來傳統歐洲車廠為了搶食龐大電動車市場, 在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上，雙管齊下，騰輝 - KY 並取得中國指標性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位。

騰輝 - KY 在非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進，近期在特殊材料開發上迭有斬獲，諸如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G 應用之半導體測試材料， AI 伺服器、巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發，未來將持續深耕特殊材料。

騰輝 - KY 對 2024 年營運展望看好，受惠於布局特殊材料效益持續擴大，在歐、美電動車擴大採購之下，預估今年營運將重回成長軌道。法人圈估算，騰輝 - KY 今年營收可年增雙位數百分比、獲利年增、毛利率持續上揚。