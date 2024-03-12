CCL廠騰輝-KY去年EPS 6.08元 擬配息3.35元殖利率3.63%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 15:36

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (12) 日公布 2023 年報，營收 47.4 億元，毛利率 32.1%，稅後純益 4.32 億元，每股純益 6.08 元；擬配發每股現金 3.35 元，盈餘配發率 55%，依騰輝 - KY 今天收盤價 92.2 元的股息現金殖利率爲 3.63%。

騰輝 - KY2023 年第四季營收 11 億元，毛利率 33.77%，季增 0.45 個百分點，年增 2.32 個百分點，單季稅後純益爲 9071 萬元，季減 22.99%，年減 3%，單季每股純益爲 1.27 元。

騰輝 - KY2023 年全年營收 47.4 億元，毛利率 32.1%，年增 3.87 個百分點，全年稅後稅後純益 4..32 億元，年減 7.45%，每股純益爲 6.08 元。

騰輝 - KY 主管指出，去年獲利受惠於優化推展高毛利產品組合策略奏效，營收占比高之應用於高階車用散熱材料、軍工、航天、軟硬結合版黏結片與少量多樣與特殊應用的高毛利產品穩定成長，加上半導體測試的需求增加，高速 / 低損耗材料以及 IC 封裝基板的老化與探針板終端應用等高階材料產品佈局發酵，雖在傳統材料上減少投入，但專注高階特殊材料開發與認證策略奏效，整體獲利表現穩健，毛利率依然持續成長，遠好於去年。

同時，騰輝 - KY 2023 全年營收減少 15.5% 主要係全球景氣趨緩及中國復甦未明影響等因素交織下，消費不振及供過於求現象仍見持續，傳統基板產品同業殺價搶單情形未見改變，為了獲利保持，此部分產品公司不積極搶單，因此訂單減少，營收受到影響。

近來歐洲車廠為了搶食龐大電動車市場，在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上，雙管齊下, 公司並且取得中國標誌性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展。

同時，騰輝 - KY 也仍持續在其他技術及應用上推進，近期在特殊材料開發上迭有斬獲，諸如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G 應用之半導體測試材料，AI 伺服器 / 巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發上迭有斬獲, 對未來深耕特殊材料取得更多成長機會深具信心。

展望未來，騰輝 - KY 指出，公司領先推出各種具備散熱、高速、高頻等綜合特性合併的各種超薄薄膜產品，並且導入應用在非印刷電路板傳統應用的其他電子元器件，將對未來市場地位、營收與利潤帶來難以預計的效果