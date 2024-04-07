本週操盤筆記：美國及中國通膨數據、多家央行利率決議及美國第一季財報開始

鉅亨網新聞中心 2024-04-07 21:50

本週，包括歐元區和加拿大在內的央行會議將成為焦點，美國聯準會則將於週間公布 FOMC 會議紀要，同時美國和中國將發布通膨數據。本週發布的其他值得注意的數據包括英國 2 月 GDP 數據，以及德國和中國的貿易統計數據。

除了貨幣政策和經濟事件外，本週也是美國第一季財報季的開始。與往常一樣，新的財報季將由大型銀行股在週五盤前啟動。

本週操盤筆記 (0407-0413)

1. 主要央行利率決策

歐洲、加拿大及紐西蘭等主要央行，本週將發布利率決策，市場預計，這三家央行都不太可能改變政策，因此焦點將集中在政策制定者圍繞何時實施首次降息的指導上。

其中，紐西蘭迄今表現出明顯缺乏降息的緊迫感，堅持「長期走高」的立場，這一立場可能會在週三重申。 同時，加拿大央行可能會開始轉向更鴿派的方向，首次降息可能會在 6 月進行。

週四的歐洲央行決定也可能會導致相對鴿派的政策聲明，拉加德公司仍有望在 6 月首次降息，因為他們在 3 月的會議上實際上已經預先承諾了這一舉措。而且官方統計數據和最新的歐元區 PMI ，都表明通膨正在降溫。

2. 美國及中國的通膨數據

美國通膨數據是本週的關注焦點，整體消費者物價指數和核心 CPI 數據預計將放緩。

預計美國上個月整體 CPI 年比上漲 3.4%，較 2 月上漲 0.2 個百分點， 然而，核心 CPI 應該表明潛在的通貨緊縮仍在繼續，該數字將從先前的年增 3.8% 降至 3.7%。

聯準會官員近期談話表明，通膨數據仍然是官方最關注數字，通膨必須有望朝 2% 目標值邁進，是首次降息的先決條件。

中國本週將公布通膨數據和貿易數據，此前公布的 2 月 CPI 數據，為半年來首度轉正，分析師預計 3 月 CPI 增速放緩。

3. 美國第一季財報季開始

除了貨幣政策和經濟事件外，本週還代表著美國第一季財報季的開始。