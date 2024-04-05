〈0403強震〉台積電：廠內設備大致復原 全年營收展望不變

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-05 22:10

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (5) 日針對 403 地震發表更新情況，指出截至今日為止，除了位於震幅較大地區的部分生產線，需要較長的時間調整校正以回復自動化生產外，也感謝公司同仁及供應商夥伴的共同努力，台灣晶圓廠內設備已大致復原，全年營收展望維持不變。

台積電說，全年業績展望以美元計仍維持 1 月法說會展望，全年營收預計成長低至中段二十位數 (low-to-mid twenties) 百分比。

台灣於本月 3 日早晨經歷芮氏規模 7.2 地震，為過去 25 年來最強。新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度級為 5，台中和台南科學園區的最大震度級則為 4。

台積電在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備。在 4 月 3 日地震發生後僅 10 小時內，晶圓廠設備的復原率超過 70%，新建的晶圓廠 (如晶圓十八廠) 的復原率超過 80%。