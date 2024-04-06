15檔台股ETF 4月除息秀來了 這2檔黑馬年化配息率衝雙位數

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-06 11:10

時序進入 4 月，15 檔台股 ETF 將於 17 日起至 23 日展開除息，尤其 18 日最熱門，投資人除了關注高股息 ETF 外，還有許多黑馬股票型 ETF 繳出亮眼成績單，其中，國泰數位支付服務 (00909-TW) 今年以來報酬高達 26% 表現最佳，富邦科技 (0052-TW) 以 25% 緊追在後，最引起市場討論的就是半年配的富邦臺灣中小 (00733-TW)，單次配息率 7.9%，年化配息率近 16%，而首檔月月配高股息 ETF 復華台灣科技優息 (00929-TW) 年化配息率衝上 11%，亦掀起熱議。

3 月全台吹起高股息 ETF 風潮，觀察 4 月即將除息的共有 4 檔，在市場上皆享有高人氣，其中，00929 配息金額增至 0.2 元創新高，除息日訂於 4 月 23 日，投資人若想參與該次配息，最晚須 4 月 22 日前持有或買進。擁有 102 萬名受益人的元大高股息 (0056-TW) 第二季每單位估配發 0.73 元，年化配息率約 7.3%，將於 4 月 18 日除息，投資人最晚要在 4 月 17 日前買進並持有才能參與配息。

去年 11 月 8 日掛牌、採月配息的台新永續高息中小 (00936-TW) 迎來上市後的首次除息，擬配 0.11 元，年化配息率約 7.3%，預計 4 月 17 日除息，最後買進日為 4 月 16 日。永豐優息存股 (00907-TW) 為雙月配，是以長期領息為目標，成分股鎖定傳產、金融股有助於平滑資產配置的波動，每單位估配發 0.141 元，將在 4 月 22 日除息，最後買進日為 4 月 19 日。

00733 去年下半年配出 1.2 元後，今年上半年擬配發 5.153 元，換算年化配息率將近 16%，讓投資人驚呼。事實上，00733 並非主打高股息，而是採用「動能因子」選股邏輯的台股 ETF，以「α+β」的策略兼顧選股與績效，每年度報酬率皆能打敗加權指數及同類型 ETF 績效平均，00733 目前受益人僅約 2.5 萬人，可說是「惦惦吃三碗公」的 ETF。

今年以來，自美國年初正式核准多檔比特幣現貨 ETF 後，帶動多款加密貨幣向上急漲，比特幣價格從 4 萬多美元跳漲至 7 萬多美元，國泰數位支付服務 ETF 基金經理人楊庭杰表示，00909 追蹤的「Solactive 全球數位支付服務指數」，指數可完整掌握數位資產產業鏈，持股 Coinbase(7.49%) 為美國最大加密貨幣交易所，還有礦機晶片最大供應商 NVIDIA 輝達 (6.10%)、超微 AMD(5.06%)、數位支付產業龍頭 Visa、萬事達卡等，是台灣證券市場中數位資產純度最高的 ETF。

永豐投信今 (1 日) 發布旗下 2 檔台股 ETF 期前配息公告，分別為 00888 永豐台灣 ESG(本基金之配息來源可能為收益平準金) 與 00907 永豐優息存股 (本基金之配息來源可能為收益平準金)，將在 4 月 22 日除息，投資人可上永豐投信官網查詢預估配息金額。實際配息金額將在 4 月 18 日公告，4 月 19 日前買進或持有相關 ETF 的投資人，均可參與本次配息。