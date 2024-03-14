〈鴻海法說〉AI伺服器動能強勁 上調今年營收展望至「顯著成長」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-14 16:26

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說，董事長劉揚偉表示，在今年 AI 伺服器需求強勁將帶動雲端網通產品表現，全年營收展望也由前次法說「中性」看法，上調至「顯著成長」。

四大產品今年展望來看，劉揚偉表示，雖然網通動能仍較弱，但除了 AI 伺服器強勁動能外，通用伺服器回穩，均將帶動雲端網路營收較去年明顯成長；元件及其他產品則受惠零組件市佔率提升、車用元件規模擴大，今年也會有顯著成長。

電腦終端產品方面，劉揚偉表示，PC 市場動能仍較緩，但隨著新的處理器平台推出、作業系統升級等將帶動換機潮，因此今年該領域估持平，消費智能產品目前也持平看待。

若以第一季來看，劉揚偉表示，約與過去 3 年季節性水準相當，但因去年第一季鄭州廠有疫後復工的遞延訂單，墊高比較基期，因此將呈現年減。