納智捷n7大量交車 鴻華先進3月營收暴衝 Q1同創新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-05 19:27

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻華先進 (2258-TW) 今 (5) 日公告 3 月營收，在納智捷 Luxgen n7 開始大量交付下，營收 6.96 億元，月增 611.9%、年增 1556.9%；第一季營收 8.22 億元，季增 80.5%、年增 1486.3%，創單月、單季新高。

據了解，鴻華先進自 2 月底、3 月初開始，開始大量交付 Luxgen n7(Model C)，也帶動乘用車營收顯著大增；公司認為，第二季乘用車因應市場需求陸續交車，營收表現將優於去年同期。

鴻華先進說明 3 月及首季各產品類別營收比重來看，無論月對月、年對年，乘用車均成長，但電動車巴士交車數量減少，營收下滑，技術服務及其他同樣呈現衰退。

若以營收比重來看；鴻華先進 3 月乘用車營收占 99.1%、電動巴士占 0.2%；第一季乘用車占 93.2%、電動巴士占 5.8%。