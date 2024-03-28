葉倫：中國傾銷廉價潔淨能源商品 恐打壓美國綠色製造

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-28 06:50

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 警告，中國正在向全球經濟傾銷廉價潔淨能源商品，此舉將壓低市場價格，排擠美國的綠色製造業。

葉倫周三 (27 日) 在美國喬治亞州發表演說時表示：「我擔心中國產能過剩對全球造成的溢出效應。這扭曲了全球定價和生產模式，對美國企業和工人造成傷害，也傷害世界各地的企業和工人。」

葉倫表示，中國擁有過剩的太陽能板、電動車和鋰離子電池，能夠以更便宜的價格向其他國家出售，導致美國和其他地區尚未成熟的綠色製造業難以與之競爭。

葉倫並稱，她打算在之後訪問中國時，針對這些貿易行為向中國官員施壓。

葉倫表達擔憂之際，白宮試圖藉由 2022 年通過的《通膨削減法案》(IRA)，以及《晶片與科學法》(CHIPS and Science Act) 等法案，加速國內潔淨能源產業發展。

與此同時，中國長期投入數十億美元在潔淨能源領域，在能源轉型方面亦領先全球其他國家。

葉倫稱，中國潔淨能源過剩對全球價格干擾愈大，供應鏈就會變得更糟。她也表示，拜登政府將盡其所能，保護國內產業避免不公平競爭的影響。