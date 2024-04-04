美中晶片戰下 馬來西亞成企業投資布局熱點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-04 11:02

CNBC 報導，美中緊張局勢驅使企業進行供應鏈多元化布局，而馬來西亞正從中受惠，成為備受歡迎的半導體廠設廠地點。

倫敦政經學院外交政策智庫 LSE IDEAS 數位國際關係專案負責人 Kenddrick Chan 表示，馬來西亞擁有完善的基礎設施，在半導體生產流程的「後端」方面擁有大約 50 年的經驗，特別是在組裝、測試和封裝領域。

美國晶片巨頭英特爾 2021 年 12 月宣布將投資超過 70 億美元於馬來西亞建造封測廠，預估今年投產。英特爾馬來西亞董事總經理 Aik Kean Chong 向 CNBC 表示，之所以做出上述決定，是基於馬國多元化的人才庫、完善的基礎設施以及強大的供應鏈。

英特爾的第一座海外生產設施，是 1972 年投資 160 萬美元在馬國檳城設立的組裝廠，該公司後續還增設完整的測試廠與研發及設計中心。

另一家美國晶片巨頭格芯 (GlobalFoundries, 格羅方德) 去年 9 月在檳城設立據點，以支持全球製造業務，以及其在新加坡、美國和歐洲的工廠。

格芯新加坡高級副總裁兼總經理 Tan Yew Kong 說：「地方政府的前瞻性政策與大力支持，再加上檳城投資局等合作夥伴，為半導體產業的蓬勃發展建立強大的生態系統。」

德國晶片商英飛凌 (Infineon) 曾於 2022 年 7 月表示，將在馬國居林 (Kulim) 建設第三座晶圓廠。荷蘭晶片設備商艾司摩爾 (ASML) 主要供應商 Neways 上月表示計劃在巴生 (Klang) 興建新的生產設施。

Insignia Ventures Partners 創始管理合夥人 Yinglan Tan 說道：「馬來西亞的優勢一直是其在包裝、組裝和測試方面的熟練工人，以及相對較低的營運成本，令他們的出口產品在全球更具競爭力。馬來西亞令吉也是吸引海外投資人前往投資的其中一項原因。」

馬來西亞投資發展局在 2 月發布的報告中表示，該國晶片封裝、組裝和測試服務領域在全球市占率達 13%。因全球晶片需求疲軟，去年其半導體零件和積體電路出口成長 0.03%，至 3874.5 億令吉 (約 814 億美元)。

馬來西亞投資、貿易和工業部長 Zafrul Aziz 年初時向 CNBC 表示，該國目標是專注於晶片生產流程「前端」的部分，而不只是後端。前端製程涉及晶圓生產和光刻，後端則側重封裝和組裝。

根據當地媒體報導，為了發展半導體生產系統並吸引投資進駐，馬來西亞在 1 月時成立國家半導體戰略工作小組。

人才流失隱憂

雖然馬來西亞可望從美中晶片戰受益，但隨著勞動人才紛紛離去，追求更好的就業前景和更高的薪資，人才流失也為其半導體願景帶來挑戰。

公共政策顧問公司 Access Partnership 數位治理實踐總監 May-Ann Lim 表示，企業投入資金幫助提高馬來西亞勞動力的技能，但在爭搶人力方面，終究會輸給該地區的其他競爭對手。

2022 年的一項官方研究顯示，在新加坡的馬來西亞工人中，有四分之三是熟練或半熟練工人，凸顯出該國的人才流失問題。