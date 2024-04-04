〈貴金屬盤後〉鮑爾發言後 美元承壓 金價再攀歷史高點
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 05:37
聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (3 日) 重申，近期的就業成長和高於預期的通膨數據，不會改變今年的整體經濟政策，消息激勵金價再登歷史高位。
4 月交割的黃金期貨收漲 1.6%，報每盎司 2,298 美元。現貨黃金漲 0.8%，報每盎司 2,299.57 美元。美元指數下跌。
獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「在鮑爾強調過程中的一些阻礙不會改變整體樂觀前景後，金價因交易量增加而飆升至另一個歷史高點。鮑爾一貫的謹慎態度，並不會讓黃金多頭擔心，我認為多頭們希望看到金價登上 2,300 美元，而且有更多人正在參與交易。」
鮑爾周三表示，若經濟大致按預期發展，他和其他央行官員們基本上一致認為，今年某個時間點調降利率是適當的。
即使近期一系列強勁數據引發疑慮，投資人仍預期 Fed 將在 6 月 11 日至 12 日的會議中首次降息。
黃金是市場公認抗通膨的避險工具，也是政治和經濟不確定時期的避風港。在央行強勁買盤後避險需求的推動下，金價今年迄今已漲逾 11%。
市場接下來關注周五 (5 日) 的 3 月非農就業報告，以及下周出爐的美國最新通膨數據。
兩位 Fed 官員日前表示，他們認為今年降息三次是「合理的」。
RJO 期貨資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說：「降息的可能性仍在，但數據依舊十分強勁。今年是大選之年，所以我認為 Fed 不會願意對任何類型的市場崩盤負責。」
其他貴金屬方面，白銀漲 3.1%，至每盎司 26.92 美元，創兩年多新高。鉑金漲 1.7% 至 931.13 美元。鈀金漲 1.2% 至 1,015.70 美元。
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