〈貴金屬盤後〉市場權衡Fed官員發言、聚焦3月非農 金價觸新高後回落

鉅亨網新聞中心 2024-04-05 06:22

由於投資人等待聯準會 (Fed) 在降息時點方面釋出更明確信號，金價周四 (4 日) 稍作喘息，盤中觸及每盎司 2300 美元以上的歷史高點後回落。

黃金期貨下跌 0.2%，報每盎司 2,311 美元。現貨黃金稍早一度觸及 2304.09 的歷史高點，隨後下跌 0.3%，報每盎司 2,291.88 美元。

本周包含 Fed 總裁鮑爾在內等央行官員繼續關注降息之前必須評估更多數據的必要性，對 Fed 何時開始降息的預期，一直是貴金屬價格的關鍵驅動因子。金融市場預估首次降息將發生在 6 月。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周四表示，若通膨進展停滯，尤其是在經濟保持強勁的情況下，今年可能不需要降息。與此同時，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為，央行可能已接近在幾個月內開始降息所需的信心水準。

鮑爾周三 (3 日) 重申，可能在「今年某個時候」適當調降借貸成本。

經濟數據顯示，隨著勞動力市場吃緊狀況逐步緩解，美國上周初領失業金人數達 22.1 萬人，高於市場預期。市場接著將焦點放在周五出爐 3 月非農報告，這可能為 Fed 首次降息的時間提供更多線索。

地緣政治緊張局勢加劇之際，全球央行的強勁買盤和避險資金流入，為黃金需求帶來提振，並帶動金價自 10 月以來上漲逾 25%。

StoneX 分析師 Rhona O’Connell 表示：「目前已嚴重超買，需要回檔以消除一些泡沫。在我看來。市場已消化 Fed 降息的可能性。」

瑞銀集團 (UBS Group) 貴金屬策略師 Joni Teves 稱，黃金正在吸引尋求投資組合多元化以及對不確定性進行避險的投資人。她以即將到來的美國大選為例，稱地緣政治風險持續存在，隨著波動性和不確定性擴大，建立戰略配置的理由很充分。