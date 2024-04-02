〈貴金屬盤後〉美數據強化Fed 6月降息預期 黃金價格再創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2024-04-02 06:15

受美國降息預期和避險吸引力的推動，黃金價格周一 (1 日) 再創新高。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.8% ，收每盎司 2257.10 美元，盤中高點達 2286.4 美元。

黃金現貨價格上漲 0.3% ，報每盎司 2240.04 美元。

世界黃金協會 (WGC) 市場策略師 Joseph Cavatoni 周一指出：「這是黃金相當激動人心的時刻，許多市場投機者對美國聯準會 (Fed) 降息之舉感覺有信心且安心，這是金價趨勢的真正動力。」

根據上周五公佈的數據，Fed 2 月關鍵通膨指標 (核心 PCE) 年增 2.8%，符合預期，可能讓 Fed 在 5 月 1 日發布決定時先按兵不動，然後在 6 月 11 日至 12 日的會議上開始降息。

Fed 在最近的三月會議結束時維持利率不變，但仍預期今年會降息 3 次。

此外，投資管理公司 Gabelli Funds 的投資組合經理 Caesar Bryan 表示，海外需求也推動金價走高。

Bryan 指出，中國的私人投資者被黃金所吸引，因為當地房地產行業表現糟糕，且中國整體經濟仍然疲軟，股市和貨幣也表現不佳。

WGC 的 Cavatoni 表示，由於地緣政治風險、國內通膨和美元疲軟，世界各國央行為了讓投資組合多元化而大力購買黃金，推動了迄今黃金價格的漲勢。「他們有持續買進黃金的充分理由，但能否持續這樣的採購規模，以及持續購買的時間有多長，我們拭目以待。」他補充。