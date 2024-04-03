〈貴金屬盤後〉中東緊張局勢加劇 蓋過其他阻力 黃金再創史上新高
鉅亨網編譯許家華 2024-04-03 06:31
黃金價格周二 (2 日) 再創歷史新高，係因中東緊張局勢加劇，交易員趕忙購買避險資產，很大程度上忽視了美元走強以及美國降息預期減弱的影醒。
道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，黃金確實獲得一些避險需求，這與以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館有關。伊朗誓言要報復以色列。
Ghali 補充，近期金價漲勢可能也跟家族辦公室和自營交易商的空頭回補有關。
盛寶銀行的 Ole Hansen 表示，散戶和央行的潛在買盤加上追隨漲勢的投機者，在黃金價格突破 2200 美元之後，他們都擴大其多頭倉位。
今年迄今各種利多因素已讓黃金價格上漲近 10%。
獨立分析師 Ross Norman 表示：「黃金上漲如此不尋常的原因在於，此間美元上漲、美債殖利率上升、美國利率恐更長期居高位，面臨這些傳統阻力，黃金卻仍上漲。」
周一數據顯示，美國 3 月製造業成長，為一年半來首見，激勵美元上漲。同時，該數據公布後，交易員對 6 月降息的押注自 60% 左右削減至 58%。這兩點正常情況下，不利美元計價且不孳息的黃金價格。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示，儘管黃金市場仍處於「高度看漲情緒」，但在 Fed 政策觀點轉向更鷹派之前，黃金市場可能需要盤整。
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