〈台幣〉壓在32元價位下 外匯局看美元偏強有2個原因

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-03 19:17

新台幣今 (3) 日以 32.057 元作收，升值 1.9 分，高低價差 7 分，台北外匯經紀公司成交值 9.05 億美元，全日持續遭壓在 32 元整數關卡下，中央銀行外匯局長蔡炯民表示，美元有撐，主要是因市場看聯準會 6 月降息的機率降低，且即便降息也可能不會降到原先預期的 3 碼。

蔡炯民提到，目前市場看法是，聯準會 6 月降息的機率「降下來了」，即便降息，可能全年不會降到 3 碼那麼多，使美元有撐。

新台幣今日以 32.03 元、升值 4.6 分開出後，最低一度來到 32.095 元，終場收在 32.057 元，升值 1.9 分，全日高低價差 7 分。

觀察主要亞幣，韓元反彈近 0.3%，新台幣升值 0.06%，港幣處平盤，泰銖貶 0.3%，日圓貶 0.1%，人民幣小貶約 0.05%。