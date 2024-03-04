研調：ams OSRAM宣布終止Micro LED合作 Apple Watch出現變數

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-04 09:27

根據 TrendForce 指出，LED 晶片大廠 ams OSRAM 宣布終止一項 Micro LED 合作案，原先作為蘋果 (AAPL-US) Micro LED 版本 Apple Watch 的唯一晶片供應商，若此一晶片供應合作告吹，原定 2026 年的上市計劃恐出現變數。

TrendForce 表示，Micro LED 版本的 Apple Watch 原先已經確定的供應商，包括 ams OSRAM 利用馬來西亞 8 吋廠提供的 Micro LED 垂直晶片，以及韓國面板大廠 LG Display 負責玻璃驅動背板與巨量轉移等生產環節。TrendForce 指出，一旦 ams OSRAM 終止 Micro LED 供應合作，被譽為劃時代產品 Micro LED 版本 Apple Watch 的問世，短期內恐怕難以實現。

TrendForce 進一步分析，Micro LED 版本 Apple Watch 也遇到幾個棘手的難題。首先，由於供應鏈規模受限，使得 Micro LED 面板成本居高不下，成本較相近尺寸的 OLED 面板高出 2.5 至 3 倍。第二，ams OSRAM 提供的 Micro LED 垂直晶片尺寸更小，雖然有助於壓縮晶片成本與備援電路的設計，但對於轉移精度的要求更高，為能否順利量產畫上一個問號。最後，Micro LED 仍缺乏專屬的驅動架構，Micro IC 或 TFT 方案至今還是懸而未解的課題。

即便如此，TrendForce 認為，從三個層面可觀察出 Micro LED 版本 Apple Watch 開發的觸礁僅是暫時性的，專案仍有高機繼續執行。TrendForce 指出，從供應鏈角度來看，台灣與韓國目前都已具備在 Micro LED 晶片、背板以及相關移轉製程布局完整的廠商，因此對於蘋果而言，從中尋找新的供應鏈夥伴是可行的。

其次，蘋果過去幾年多項與 Micro LED 相關的專利，包含顯示器與感測元件的整合，以及建構在 Micro LED 上的柔性顯示器等。TrendForce 認為，貿然放棄等同捨棄顯示規格的創新。最後，Micro LED 為市場聚焦的新型顯示技術，除了手錶外，未來將進一步運用在頭戴 AR 裝置，因此對於蘋果來說，仍然是中長期產品多元化布局中的創新技術。