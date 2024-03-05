研調：今年58億只LED光源及燈具二次替換需求 帶動LED照明市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-05 11:14

根據 TrendForce 預估，2024 年將有 58 億只 LED 光源及燈具，陸續達到使用壽命的極限而退役，因此將帶來可觀的二次替換需求，有助於 LED 照明市場從頹勢中逆轉，帶動整體 LED 照明需求達到 134 億只。

TrendForce 指出，2023 年全球正常使用的燈具中，已有 70% 的燈具使用 LED 照明燈具，能夠被 LED 替換的傳統燈具使用場景愈來愈有限，只有部分特殊要求的場景，還存在其他非 LED 的照明燈具，LED 替換非 LED 照明的邊際成本也持續上升。

儘管去年 LED 照明產品出貨量呈現衰退，但總量沒有急劇減少，TrendForce 認為，主要是二次替換需求已經接續一次替換需求，開始成為支撐 LED 照明市場的重要動能。

TrendForce 說明，LED 的使用壽命約為 2.5 萬至 4 萬個小時，對比使用時間長達 7 至 10 年。根據 TrendForce 研究，2014 至 2016 年開始服役的 LED 燈具，已陸續在 2023 年起達到使用壽命期限，帶動二次替換需求逐年提升，預計將成為未來 5 年照明市場成長的驅動力。

TrendForce 更預估，2025 年二次替換需求將超過一次替換，以及新裝需求，成為 LED 照明市場的關鍵主力。到了 2028 年，將有高達 78% 的照明需求來自二次替換。

不過 TrendForce 也指出，儘管 LED 照明市場的二次替換需求逐年提升，但仍面臨些許困境。首先，家庭用戶替換意識不足，包括健康照明概念及環保意識等，部分有需求的使用者抱持觀望態度。