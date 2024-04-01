研調：今年全球LED營收有望年增3% 車用LED年產值達34億美元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-01 15:57

根據 TrendForce 最新報告，受惠車用照明與顯示、照明、LED 顯示屏、紫外線 / 紅外線 LED 等市場需求有望逐步回溫，加上 Micro LED 技術成功導入至大型顯示，今年全球 LED 營收有機會年增 3%，其中市場聚焦車用顯示，預估車用 LED 年產值有望達 34 億美元。

TrendForce 表示，受惠新能源車市場銷量帶動，車用顯示將是今年市場聚焦的重點，包括自適應頭燈 (ADB Headlight)、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight)、(智能) 氛圍燈、Mini LED 背光顯示等先進技術持續推進，預估今年車用 LED 市場年產值有望成長至 34 億美元。

閱讀燈 / 旋鈕按鍵的旋鈕 (Knob) 採用 Micro LED 技術，有機會導入歐洲車廠；同時，歐、美、日系車廠則計劃導入 Micro LED 透明顯示屏。由於車廠對於 Micro LED 抬頭顯示器要求穿透率須達到 70% 以上以及曲面設計，隨著技術與產品價格逐漸成熟，預期 2026 至 2027 年 Micro LED 透明顯示屏將導入車用市場，用於擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 或是車窗顯示。

Mini LED 顯示屏方面，市場需求快速成長，主要顯示屏廠商包括三星、LG Eletronics、利亞德、洲明以及艾比森等。

紫外線 LED 部分，UV-C LED 廠商持續推出相關產品因應高功率殺菌淨化市場需求，預期今年下半年至 2026 年將導入至家電與動態水殺菌市場應用。TrendForce 舉例，華為問界 (AITO) 採用 UV-C LED 空氣殺菌，訂單期間為 2023 至 2025 年，有助於加速其他車廠導入車用空氣殺菌應用。

相較於 UV 燈管 (UV Lamp)，UV LED 產品壽命較長，且具簡易光學設計， Nichia、Seoul Viosys、Violumas 等均推出完整 UV-A/B/C LED 產品線，透過完整波長解決方案，進而滿足替代 UV 燈管客戶需求。