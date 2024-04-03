中鋼儲能系統多元應用 發揮降本增利最大效益

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-03 15:57

中鋼 (2002-TW) 積極推展「節能、創能、儲能」三大面向工作，迎戰 2050 碳中和嚴峻挑戰；在儲能方面，中鋼目前建置 3 套儲能系統，透過負載轉移、削峰填谷及強化重要製程電網韌性等多元應用，發揮降本增利最大效益。

中鋼自前年開始建置儲能系統，陸續完成首套 1.8MWh 及第二套 2.2MWh 儲能裝置設備後，第三套 7.0MWh 儲能系統也於去年底建置完成；首套儲能系統主要加入台電公司電力交易平台，參與台電日前輔助服務中的調頻備轉項目，去年創造 1210 萬元收益。

至於第二套及第三套儲能系統，則於中鋼廠內進行負載轉移、削峰填谷及強化重要製程電網韌性等多元用途，估算一年可降低 2336 萬元的用電成本。

中鋼表示，為節約用電成本，積極運用尖、離峰電力價差進行生產排程彈性調度，將可移轉的製程調整至非尖峰時段生產，也善用尖峰或半尖峰時段安排設備維護，並充分應用第二套及第三套儲能系統執行時間電價之充放電操作。

中鋼離峰時以低費率電力能源對儲能設備充電，再於高費率電力尖峰時段由儲能設備向廠內電網放電，反覆電力價差調度操作一年約可降低 936 萬元的用電成本。

此外，《再生能源發展條例》制定契約容量大於 5000 瓩的用電戶需於 2025 年底前完成綠電設置達契約容量 10%，中鋼因應法規要求，除了向集團旗下中鋼光能公司購買太陽光電抵減綠電義務量，並利用第二、三套儲能系統抵用部份義務量，每年可節省約 1400 萬元的綠電費用。

中鋼也在廠內成功建立微電網供電系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載之間的平衡，由獨立運轉的微電網供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備，大幅強化重要製程的電網韌性。

展望未來，中鋼表示，將持續推動「高值化精緻綱廠」及「發展綠能產業」雙主軸，落實「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」三大轉型工作，將全力創新研發節能減碳技術。