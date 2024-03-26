中鋼2月本業獲利靚 稅前盈餘年增9成 每股稅前盈餘0.05元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-26 19:02

中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日公告 2 月自結損益，稅前盈餘 1.33 億元，月減 80.5%、年增 91.9%，累計前 2 月稅前盈餘 8.14 億元，較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘約 0.05 元。

中鋼 2 月營收 289.64 億元，月減 9.3%、年減 7.3%；營業利益 2.05 億元，月增 59%、年增 204%。累計中鋼前 2 月營收 608.96 億元，年增 5.9%、營業利益 3.34 億元、營益率 0.55%，較去年同期負轉正。

中鋼說明，前 2 月鋼鐵業單價上漲而單位成本下跌，且銷售數量增加，致營業收入及營業利益同步增加，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，致業外收入增加。

以出貨量來看，中鋼 2 月出貨 89.9 萬噸，公司預估 3 月也約落在 90 萬噸上下，加計 1 月的 103 萬噸，第一季合計出貨估約 283 萬噸，將優於去年同期的 277 萬噸，第二季則可望進一步向上。

中鋼表示，近期美國鋼價與鐵礦行情止跌回升，中國大陸鋼材流通行情震盪回穩，聯準會 3 月會議後，市場預期今年降息由兩碼擴大至三碼，且 6 月降息機率提高，有利推升大宗鋼材行情，鋼市向好趨勢不變，仍預期未來呈現逐季轉佳格局。