〈電價調漲〉中鋼祭8項因應方案 電費增長控制在2.1億元之內

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-26 19:57

中鋼 (2002-TW) 表示，預估 4 月 1 日電價調漲後，對中鋼集團中鋼、中龍、中鴻 (2014-TW)、中鋁、中碳 (1723-TW) 等公司用電費用將增加共約 12 億元，但透過執行節電、離峰用電、提升自發電量等 8 項因應方案，預期可減少 80% 的電費漲價衝擊，估可節省電費約 9.9 億元，將電費增長管控於 2.1 億元內。

為減少電價調漲的衝擊，中鋼集團內持續執行節電方案，如更換主軋機為高效率馬達、增設風機變頻控制、及製程控制模式優化等；在加大產線善用離峰電力方面，透過生產排程降低尖峰時段用電量，如安排中班計劃性停機進行換輥作業、中班檢修完延後起機等方式因應。

中鋼集團也於生產製程積極導入智慧化技術來提升能源使用效率，如智慧調質板形系統開發、鋼胚儲運智能化、建立智能化排程系統等，同時強制集團公司積極導入高效能 LED 燈具，如天井燈、路燈及辦公室燈具等。並於夏月積極配合台電「計畫性減用電力措施」、於高費率時段提升汽電共生自發電量等，自發電能力可達 55%，以降減台電供電量。

在「儲能」方面，中鋼自前年開始建置儲能系統，陸續完成首套 1.8MWh 及第二套 2.2MWh 儲能裝置設備後，第三套 7.0MWh 儲能系統也於去年底建置完成。中鋼首套儲能系統主要加入台電公司電力交易平台，參與台電日前輔助服務中的調頻備轉項目，去年創造 1210 萬元收益。

中鋼為節約用電成本，積極運用尖、離峰電力價差進行生產排程彈性調度，並充分應用第二套及第三套儲能系統執行時間電價之充放電操作，離峰時以低費率電力能源對儲能設備充電，再於高費率電力尖峰時段由儲能設備向廠內電網放電，反覆電力價差調度操作使得中鋼一年約可降低 936 萬元的用電成本。

政府在《再生能源發展條例》制定契約容量大於 5000 瓩的用電戶需於 2025 年底前完成綠電設置達契約容量 10%，中鋼因應法規要求，除了向集團旗下中鋼光能公司購買太陽光電抵減綠電義務量，並利用第二套及第三套儲能系統抵用部份義務量，使得中鋼每年可節省約 1400 萬元的綠電費用。

此外，中鋼也在廠內成功建立微電網供電系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載之間的平衡，由獨立運轉的微電網供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備，大幅強化重要製程的電網韌性。

中鋼估計共可節省電費約 9.9 億元

項次 因應方案 預估方案效益 (億元) 1 持續執行節電措施 3.5 2 善用離峰電力 3.7 3 提升自發電量 1.4 4 參與需量競價方案 0.3 5 儲能系統調度效益 0.3 6 導入智能化提升能源使用效率 0.2 7 夏月配合計畫性減用電力 0.1 8 集團採用高效率燈具 0.4 合計 9.9

中鋼表示，多年來採行系統性盤點、引進最佳可行性技術與研發創新 AI 模組等方式，不僅 2011 年至 2020 年的 10 年期間完成 1182 項節能減碳專案，累積年減碳量達 145 萬噸；2021 年至 2023 年再完成 682 項專案，此 3 年累積的年減碳量也高達 127 萬噸，年減碳幅度達 1.93%，為過往平均值的 2.93 倍。