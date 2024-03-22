〈電價調漲〉中鋼：用電成本估增8-10億元 已備妥節電方案因應

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-22 20:17

經濟部宣布電價調漲，中鋼 (2002-TW) 表示，研判公司自今年 4 月起適用的電價調漲幅度可能為 12% 或 15%，如以此估算一年約增加 8 億、10 億元的用電成本，但透過製程優化、汽電共生、消峰填谷等措施因應，預估今年仍可節省電費超過 60% 以上。

經濟部電價費率審議會今天決議，4 月起電價平均調幅約 11%，每度電價格由 3.11 元升至 3.45 元。產業用電方面，逾 44 萬家工業用電戶調幅低於 14%，並增設年用電量 5 億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多 25%。

中鋼表示，雖然目前初估電價導致生產成本增加，但透過煉鋼製程的副產燃氣結合自身設置之汽電共生系統，可供應廠內 50% 以上的所需電力外，並依台電公告之各時段電價進行生產彈性調整，於尖峰時段提升自發電量，再於離峰費率時段使用台電供應電力。