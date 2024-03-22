〈電價調漲〉中鋼：用電成本估增8-10億元 已備妥節電方案因應
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-22 20:17
經濟部宣布電價調漲，中鋼 (2002-TW) 表示，研判公司自今年 4 月起適用的電價調漲幅度可能為 12% 或 15%，如以此估算一年約增加 8 億、10 億元的用電成本，但透過製程優化、汽電共生、消峰填谷等措施因應，預估今年仍可節省電費超過 60% 以上。
經濟部電價費率審議會今天決議，4 月起電價平均調幅約 11%，每度電價格由 3.11 元升至 3.45 元。產業用電方面，逾 44 萬家工業用電戶調幅低於 14%，並增設年用電量 5 億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多 25%。
中鋼表示，雖然目前初估電價導致生產成本增加，但透過煉鋼製程的副產燃氣結合自身設置之汽電共生系統，可供應廠內 50% 以上的所需電力外，並依台電公告之各時段電價進行生產彈性調整，於尖峰時段提升自發電量，再於離峰費率時段使用台電供應電力。
此外，中鋼也搭配節能專案、AI 智慧技術提升能源使用效率、自有儲能系統調度及參與台電需量競價等多元措施，再加上應用汽電共生鍋爐智能化預測及能源經濟調度智能化指引等方案，經盤點上述各項因應方案，預估今年仍可節省電費超過 60% 以上。
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