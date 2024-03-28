〈房產〉大案從缺 2023年北台灣新建案銷售結案量年增14.7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-28 12:14

2023 年北台灣房市仍有不錯的表現，市場調查機構指出，2023 年北台灣新建案結案（2023 年公開且結案的建案）共計 172 案，較 2022 年增幅 14.7%，多了 22 案。其中桃園市 59 案最多，其次是新北市與宜蘭地區各 36 案，再其次是新竹地區的 22 案，高房價的台北市為 19 案。

住展發言人陳炳辰表示，至於今年狀態，現階段在新北市、桃園市、宜蘭地區，以及新竹縣的湖口鄉不乏建案規畫戶數較少，或是親民小宅，有順銷的特質與條件，可樂觀以待。另出於房市穩定有益買氣，建商這一造也要避免新版囤房稅餘屋壓力，買賣兩方在房產交易上積極度強，或更可正向關注今年的結案情勢。

去年建商低首付行銷方式奏效，下半年的新青安話題又帶動房市，且買房抗通膨的觀念深植人心，諸多利空打不退買房信念。此外，順銷結案產品還有三要素，一為低總價的房產，負擔與風險不高，卻可期待投資與轉手獲利，不難想見反映在去化速度上。其二則為品牌建商推案，剛開案時有粉絲客支持聲勢，接下來持續吸引自住客上門，遂見佳績。第三是戶數不多的新案，包括小基地推案、地主分回戶較多的危老案，又或是透天社區案，因可售戶數少容易售罄，也是結案量增原由。

細部來看各縣市表現，結案量居首的桃園市，2023 推案量不比過往，結案數仍表現不錯，購屋效益不在話下，買氣青睞度可見一斑。結案量體集中在觀音區、中壢區與楊梅區，案體均不大，總銷幾乎皆在 5 億元以內，戶數規劃多為 50 多戶內，開出單價則不乏平均 2、3 字頭，大部分是 10 多坪到 30 多坪含公設的小宅，觀音與楊梅又有些總戶數規劃 10 來戶內、平均總價開在 1000 多萬元的透天物件，銷售順利不意外。

結案量居次為宜蘭地區與新北市，宜蘭地區推案量比起新北市弱，但結案數卻能追平，主因正來自於推案不比直轄市多，反易成亮點，買氣更可聚集，兼之價格因素刺激，像結案較多的員山鄉與宜蘭市，平均開價每坪大致都是 2 字頭，透天社區總價亦開在平均 1000 多萬元，戶數規劃與量體不大，在地買盤捧場就有助銷售。

新北市去年推案量下修，稍影響結案數，顯眼的量能出現在板橋區與林口區，價格上雖非絕對低價，但為區域親民價，如林口區結案社區可見單價開出平均 4 字頭，板橋區則是 4-6 字頭，加上為小宅案造就低總優勢，以門牌、房市未來性、居住機能、投資出租報酬來說，性價比高，銷售增速無懸念。