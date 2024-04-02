12歲以下兒童股民27萬人 平均庫存37萬元 ETF成標配

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-02 12:18

親子理財夯，根據集保結算所大數據平台統計，截至 2024 年 2 月底，12 歲以下兒童開戶人數達 27 萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約 20 萬人，人均庫存金額逾 37 萬元。兒童股民之總庫存金額也從 2021 年的 770 億元，一路攀升至 2024 年 2 月達 1009 億元，成長幅度達 31%。

在投資檔數部分，父母為分散投資風險，兒童股民平均持有標的多達 10 檔，且在選擇標的上，父母也偏好以投資一籃子股票的 ETF 標的，勝過投資單一個股，凸顯父母為子女理財，多以分散、穩健為最重要原則。

再看到持股變動情形，過去一年，兒童帳戶新增投資標的中，前 10 名幾乎清一色是 ETF，包括：復華台灣科技優息 ETF、群益台灣精選高息 ETF、國泰永續高股息 ETF、元大高股息 ETF、元大美債 20 年 ETF 及復華富時不動產 ETF 等，以股息或債息為主的 ETF，幾乎已成為親子理財標準配備。

最後，除了以整股方式進行投資配置，父母也喜愛以零股投資方式為孩子理財。兒童帳戶中零股持有前 10 名標的為台積電、元大台灣 50、正隆、山隆、元大高股息、中鋼、大魯閣、華南金、國泰永續高股息及中信金等，零股 ETF 僅占 3 檔，係以個股居多，顯示除了 ETF 受到青睞外，高價、績優龍頭股及金融股的零股投資，也是父母為孩子理財的首選標的。