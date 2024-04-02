12歲以下兒童股民27萬人 平均庫存37萬元 ETF成標配
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-02 12:18
親子理財夯，根據集保結算所大數據平台統計，截至 2024 年 2 月底，12 歲以下兒童開戶人數達 27 萬人，兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約 20 萬人，人均庫存金額逾 37 萬元。兒童股民之總庫存金額也從 2021 年的 770 億元，一路攀升至 2024 年 2 月達 1009 億元，成長幅度達 31%。
在投資檔數部分，父母為分散投資風險，兒童股民平均持有標的多達 10 檔，且在選擇標的上，父母也偏好以投資一籃子股票的 ETF 標的，勝過投資單一個股，凸顯父母為子女理財，多以分散、穩健為最重要原則。
兒童股民投資庫存持有標的前 10 名分別是國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、玉山金、開發金、中鋼、復華台灣科技優息、台積電、群益台灣精選高息及台新金。
再看到持股變動情形，過去一年，兒童帳戶新增投資標的中，前 10 名幾乎清一色是 ETF，包括：復華台灣科技優息 ETF、群益台灣精選高息 ETF、國泰永續高股息 ETF、元大高股息 ETF、元大美債 20 年 ETF 及復華富時不動產 ETF 等，以股息或債息為主的 ETF，幾乎已成為親子理財標準配備。
最後，除了以整股方式進行投資配置，父母也喜愛以零股投資方式為孩子理財。兒童帳戶中零股持有前 10 名標的為台積電、元大台灣 50、正隆、山隆、元大高股息、中鋼、大魯閣、華南金、國泰永續高股息及中信金等，零股 ETF 僅占 3 檔，係以個股居多，顯示除了 ETF 受到青睞外，高價、績優龍頭股及金融股的零股投資，也是父母為孩子理財的首選標的。
在少子化的趨勢下，加上及早理財觀念盛行，時下越來越多父母除了幫自己存退休老本外，也願意幫小孩提撥部分資金，以買股票或 ETF 等投資方式，顯示父母日益重視孩子的理財規劃，不論是幫子女準備教育基金，或是做為長大後的成年禮，透過參與臺股投資，在長期規劃下慎選適合的存股標的，將父母親的關愛，化為最實際的照顧。
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