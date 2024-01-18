2月首次除息+美債殖利率反彈 00933B登債券ETF成交王

去年掛牌上市的債券 ETF 新秀－國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 買氣延續到今年，規模自 10 月 19 日成立以來已增加逾百億元，1 月平均每日成交量超過 3.4 萬張 (1/2-1/16)，光是 1 月 16 日就衝上 8 萬多張，不僅改寫自身新高，更榮登近幾日債券成交王，分析主因，市場看中 00933B 即將於 2 月首次除息，期間已累積約 3 個多月的債息，以及美債殖利率反彈吸引投資人關注。

根據投信投顧公會最新資料，截至 2023 年 12 月底，台灣市場整體債券 ETF 的規模超過 2.02 兆元，相較 2022 年底的 1.21 兆元，大幅增加 8 千多億元。芝商所 FedWatch 工具顯示，1 月利率會議按兵不動的機率高達 97.4%，目前仍是布局債市的甜蜜點。

法人分析，00933B 受到市場歡迎的原因有二，一是價格親民有月月配息，每張大約一萬六千多元，相較價格昂貴的長天期美債，小資族較能輕鬆入手，當上百張大戶不是夢。

二是 00933B 追蹤「彭博 10 年以上美元金融債券指數」，指數持有成分債發行機構皆為全球重要金融巨頭，且金融債平均違約率較非金融債低，是布局債券不可或缺的標的，也因為價格相對便宜、兼具投資最重要的安全性，因此 00933B 甫推出，就廣受初入債券市場的投資人及退休族追捧，隨著近期美債殖利率回彈，債券價格回檔，00933B 因此成為盤面熱門焦點。

展望債市，國泰 10Y + 金融債 ETF (00933B) 基金經理人鍾郁婕分析，上周因美國聯準會公布 2023 年 12 月最後一次會議紀錄，紀要指出全員同意通膨反彈風險減弱故維持利率，但認為利率前景的不確定性仍高，不太鴿派的內容，導致投資人對今年降息預期有所減弱，美國 10 年期公債殖利率於 1/5 後再次站回 4% 以上位階，債市佈局良機再次浮現，且美國 12 月核心 CPI 持續自上月滑落，通膨有望持續降溫，債券 ETF 除了有機會受惠未來降息帶來的賺價差機會，穩定的配息更能滿足投資人需要現金流的日常需求。