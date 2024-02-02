千億債券ETF俱樂部再+1 國泰00687B元月日均成交量逾5萬張
鉅亨網記者陳于晴 2024-02-02 16:30
Fed 最新 1 月利率決議出爐，不出市場預料維持基準利率在 5.25%-5.50% 不變，利率點陣圖亦顯示，本輪升息過程正式告終，2024 年起將進入降息階段。債市曙光乍現，投資人積極搶進債券 ETF，帶動國泰 20 年美債 (00687B-TW) 一月以來 (1/2-2/1)，日均成交量突破 5 萬張，2 月 1 日規模正式衝破新台幣千億元，躋身台灣前五大債券 ETF 陣容。
國泰 20 年美債基金經理人江宇騰表示，隨降息最快可望於 5 月啟動，債券市場即將迎來明朗的資金行情，00687B 因此成為市場熱門標的，2023 年就緊急追募了 5 次之多。集保資料指出，00687B 的受益人數從 2023 年底的 12 萬 6070 人，短短一個月即成長 1.6 萬人，來到 14 萬 2858 人 (截至 1/26)。
江宇騰建議投資人可留意近期價格，分批佈局債市，目前債券價格仍在低點，若以 00687B 持債平均 17 年來看，預估殖利率下降 1%，價格就有機會上漲 17%，未來除了穩定領息，還有機會再賺到可觀的資本利得。
江宇騰說明，受惠通膨降溫趨勢，近期債券市場相關的重要數據顯示，聯準會有望實現經濟軟著陸的主要目標，2024 年聯準會降息只是時間早晚，或累計多少碼數。再者，根據 1 月美銀經理人調查顯示，經理人預期未來一年短年期債券收益率趨於下降比率由前期的 87% 攀高至 91%，該比率創下 2001 年以來新高，看好未來債市表現相當明確。
若對 2023 的債券表現沒有信心，也可以觀察從去年 10 月以來，多檔債券 ETF 已經由黑翻紅，入場風險相對更低，想要趁機撿便宜的話，搭上這波降息前的明確趨勢應是好選擇。
若已經滿手股票型 ETF，想要加碼債券 ETF 該如何選起？江宇騰也建議，債券市場不外乎公債跟公司債，若手上資金較豐沛，鎖定的是未來降息後的資本利得，推薦長年期的商品，例如 00687B，追蹤彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數，主因長天期債券價格受升、降息影響大，特別是進入降息循環後，債券價格反彈最凶猛、幅度最大的就是存續期間長的長天期債券，後市價差應可期待。
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