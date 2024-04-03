美股重點新聞摘要2024年04月03日

今日操盤前瞻

英特爾估代工營運虧損今年觸頂 2030 年前實現損益平衡

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的監管文件，美國晶片大廠英特爾週二 (2 日) 透露其代工業務的年度財務框架，英特爾計劃斥資 1000 億美元在美國四個州建造 / 擴造晶圓廠，預計營運虧損將於今年觸頂，將於 2030 年前實現損益平衡。 閱讀全文...

葉倫本週訪問中國 將就產能過剩問題向北京施壓

Fed 梅斯特：央行今年仍有望降息 但 5 月不可能

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二 (2 日) 表示，希望看到更多證據證明通膨正在降溫，然後再進行降息，不過最近數據大致符合自己對物價成長放緩的預期。梅斯特是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，但她將於今年 6 月退休。閱讀全文...