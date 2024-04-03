美股重點新聞摘要2024年04月03日
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 08:15
今日操盤前瞻
中國 3 月財新服務業 PMI
美國 3 月 ADP 就業、ISM 非製造業指數
英特爾估代工營運虧損今年觸頂 2030 年前實現損益平衡
根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的監管文件，美國晶片大廠英特爾週二 (2 日) 透露其代工業務的年度財務框架，英特爾計劃斥資 1000 億美元在美國四個州建造 / 擴造晶圓廠，預計營運虧損將於今年觸頂，將於 2030 年前實現損益平衡。閱讀全文...
葉倫本週訪問中國 將就產能過剩問題向北京施壓
美國國財政部週二 (2 日) 公告，美國財政部長葉倫將於本週訪問中國，繼續與中國高級官員進行經濟會談，這次主要與中方討論議題是中國日益過剩的工業產能所帶來的全球威脅，以及美企在華權益問題。閱讀全文...
Fed 梅斯特：央行今年仍有望降息 但 5 月不可能
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二 (2 日) 表示，希望看到更多證據證明通膨正在降溫，然後再進行降息，不過最近數據大致符合自己對物價成長放緩的預期。梅斯特是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，但她將於今年 6 月退休。閱讀全文...
特斯拉 Q1 交車量遠遜預期 近 4 年來首見下滑
美國電動車龍頭特斯拉周二 (2 日) 美股盤前公布今年第一季交車數據，該季交付 386,810 輛電動車，遠低華爾街分析師平均預估的 449,080 輛，為新冠疫情以來首次較去年同期下滑。此外，特斯拉第一季汽車生產量為 433,371 輛，也低於預期。閱讀全文...
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