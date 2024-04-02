特斯拉Q1交車量遠遜預期 近4年來首見下滑
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-02 22:11
美國電動車龍頭特斯拉周二 (2 日) 美股盤前公布今年第一季交車數據，該季交付 386,810 輛電動車，遠低華爾街分析師平均預估的 449,080 輛，為新冠疫情以來首次較去年同期下滑。此外，特斯拉第一季汽車生產量為 433,371 輛，也低於預期。
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周二早盤股價下跌 5.24%，每股暫報 166.04 美元，延續早盤暴跌 7% 頹勢。
特斯拉主力車款 Model 3 和 Model Y 第一季交付輛年減 10% 至 369,783 輛，低於市場預期的 426,940 輛，而產量為 412,376 輛，仍不及市場預期的 439,194 輛。
值得注意的是，特斯拉並未公布 Cybertruck 第一季的交付與生產數量，也沒有按地區公布該季汽車銷量，美國和中國一直為其最大市場。該公司在加州生產 Model S、X、3 和 Y，在上海生產 Model 3 和 Y，還在奧斯汀和柏林廠生產 Model Y。Model Y 和 Model 3 占其去年第四季交付量的 96%。
日前分析師紛紛下修對特斯拉第一季交車量預期，原因是電動車需求下滑與高利率的影響，當時分析指出，特斯拉可能會經歷自新冠疫情以來的首次銷量衰退。
馬斯克曾在今年 1 月向投資人發出警告，稱公司正處於兩個主要成長浪潮之間。第一波成長受惠 Model 3 和 Model Y 的推出，而下一波成長預料將源自於即將推出的定價在 25,000 美元左右的 Model 2 車款，該車型計劃於明年末開始生產。
下一代車型雖然是成長關鍵，但由於該車型的生產預計要到明年晚些時候才開始，這意味著在這之前，公司可能面臨成長放緩的風險。在公司股價經歷高達 3,500 億美元的暴跌後，投資人的信心受挫，特斯拉正在透過其他方式如調整價格、促銷活動等來刺激銷售，以避免出現交車量下滑的情況。
儘管面臨諸多挑戰，但特斯拉在去年底被中國比亞迪 (1211-HK) 超車後，仍成功奪回全球最大電動車銷售商的頭銜。比亞迪周一表示，今年第一季其全球純電電動車銷售數量為 300,114 輛，包括混合動力和其他新能源車在內，在該季一共銷售 626,263 輛車。
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