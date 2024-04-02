特斯拉Q1交車量遠遜預期 近4年來首見下滑

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-02 22:11

美國電動車龍頭特斯拉周二 (2 日) 美股盤前公布今年第一季交車數據，該季交付 386,810 輛電動車，遠低華爾街分析師平均預估的 449,080 輛，為新冠疫情以來首次較去年同期下滑。此外，特斯拉第一季汽車生產量為 433,371 輛，也低於預期。

特斯拉主力車款 Model 3 和 Model Y 第一季交付輛年減 10% 至 369,783 輛，低於市場預期的 426,940 輛，而產量為 412,376 輛，仍不及市場預期的 439,194 輛。

值得注意的是，特斯拉並未公布 Cyber​​truck 第一季的交付與生產數量，也沒有按地區公布該季汽車銷量，美國和中國一直為其最大市場。該公司在加州生產 Model S、X、3 和 Y，在上海生產 Model 3 和 Y，還在奧斯汀和柏林廠生產 Model Y。Model Y 和 Model 3 占其去年第四季交付量的 96%。

日前分析師紛紛下修對特斯拉第一季交車量預期，原因是電動車需求下滑與高利率的影響，當時分析指出，特斯拉可能會經歷自新冠疫情以來的首次銷量衰退。

馬斯克曾在今年 1 月向投資人發出警告，稱公司正處於兩個主要成長浪潮之間。第一波成長受惠 Model 3 和 Model Y 的推出，而下一波成長預料將源自於即將推出的定價在 25,000 美元左右的 Model 2 車款，該車型計劃於明年末開始生產。