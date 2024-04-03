美2月工廠訂單月增1.4% 超預期反彈成長

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-03 01:06

美國 2 月製造業訂單月增率超預期反彈成長，主因是受機械和商用飛機需求提振，讓製造業重拾立足點。在美國經濟中占比 10.4% 的製造業自 2022 年 3 月以來，在聯準會 (Fed) 升息 525 個基點的影響下經歷艱難的復甦。

美國 2 月製造業訂單月增率超預期反彈成長，主因是受機械和商用飛機需求提振。(圖：ZeroHedge)

美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周二 (2 日) 公布數據顯示，2 月工廠訂單月增率繼 1 月下滑 3.8% 後反彈成長 1.4%，遠超經濟學家預期的成長 1.1%，按年來看成長 1.0%。

根據報告，2 月商用飛機訂單在 1 月下滑 63.5% 之後成長了 24.6%；汽車車身、零組件和拖車訂單成長 0.3%；整體運輸訂單在 1 月暴跌 18.3% 後也反彈成長 3.3%。

2 月機械訂單成長 1.8%，主要受惠採礦、油田和天然氣領域機械訂單激增 12.5%；金屬製成品和原金屬訂單也有所增加，不過電腦和電子產品訂單下滑 1.4%、電器設備、電器和零組件訂單也下滑 2.1%。

另外，2 月製成品出貨量成長 1.4%、庫存成長 0.3%；工廠未交貨訂單連續第二個月保持不變。美國 ISM 日前公布調查顯示，3 月分製造業指數自 2022 年 9 月以來首次升至 50 以上，製造業正在復甦。

值得注意的是，報告還顯示 2 月不包括飛機在內的非國防資本財訂單月增率為 0.7%(未經修正)，飛機訂單是為衡量企業設備支出計畫的指標；所謂核心資本財貨物出貨量則上修至 0.6%，而非上周公布的初值 0.4%。

2 月非國防資本財貨物訂單月增率下修至 4.3%，初值為 4.4%，而這些商品的出貨量則成長 2.6%，也較上周初值 2.7% 小幅下修。這些出貨量都被納入國內生產毛額 (GDP) 報告中計算企業設備支出的部分，企業設備支出在過去 5 季中有 4 季出現萎縮。