00929姊妹版來了！科技+高股息基金 瞄準台股AI行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-02 20:35

被封為 00929 姊妹版的復華台灣科技高股息基金，將於 4 月 22 日起募集，發行價為 10 元。經理人楊聖民表示，電子股市值及獲利成長性傲視台股其他產業，有能力配發高股息，加上 AI 趨勢剛起步，科技 + 息收雙主軸布局，將是接下來掌握多頭行情的最佳配置組合。

對於這檔基金與 00929 的差異，楊聖民說明，參考指數為每半年調整成分股，並從市值前 250 大的電子股中篩選，會有較多中小型高股息股，而 00929 複製的特選台灣科技優息指數是每年調整一次成分股，且是從市值前 200 大的電子股篩選，以大型股居多。

根據臺灣指數公司及 CMoney 回測過去十年 (2014-2023) 數據顯示，聚焦科技高股息為主的報酬指數表現明顯優於台股大盤及傳統高股息指數。以特選臺灣精英科技股息報酬指數為例，過去十年累積報酬率、股息殖利率分別為 433%、8.24%，優於台灣加權指數的 203%、4.14%，以及台灣高股息指數的 196%、6.56%；也進一步帶動年化報酬率及報酬風險比明顯略勝一籌。

楊聖民說明，台灣科技股本益比相對全球仍便宜許多，從內資活水來看，台灣資金充沛，且傳統儲蓄險與外幣資產逐漸式微，加上高股息產品吸金，皆有助於台股上攻，此外，由於聯準會將降息，外資具回補台股誘因，他認為，台灣科技股中長期競爭力仍強。

該基金產品設計有三大重點，一、聚焦在台灣最具產業優勢的科技電子類股，長期報酬成長佳；二、核心配置企業獲利穩健的優質高股息公司，避免領了股息卻賠了價差；三、可搭配評價被低估的價值成長股、轉機股，提升獲利增長機會。

該基金有不配息與配息兩種級別，不配息的投資人不僅可享複利效果，更可免課個人綜所稅及二代健保，配息則可享有每月穩定現金流。