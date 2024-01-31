〈聯電法說〉Q1晶圓出貨微增2-3% 全年看法審慎樂觀
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-31 19:02
聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (31) 日召開法說會，公司表示，今年第一季因季節性因素，產能利用率估小幅下滑，晶圓出貨量小幅成長 2-3%，毛利率拚持穩 30%，全年則審慎樂觀看待。
聯電指出，第一季客戶對庫存採取較謹慎的態度，不過，整體晶圓需求逐漸回溫，預估晶圓出貨量微增 2-3%，本季對客戶採取一次性價格調降，平均銷售單價 (ASP) 下降 5%，產能利用率則從上季 66% 微降至 61-63%。
展望全年，聯電指出，公司對 2024 年持審慎樂觀態度，但由於整體經濟環境的不確定性、利率上升與通膨壓力等，訂單能見度仍然相對有限，預估今年半導體產值年增 4-6%，晶圓代工產值年增 7-9%，聯電所在的整體潛在市場 (TAM) 持平，公司會將產業年增率作為公司成長目標，看好下半年優於上半年。
展望未來，聯電指出，公司將持續透過多元化的製造基地，以及差異化的 12 吋特殊製程，與業界領先企業合作開發下世代產品，在競爭激烈的市場和不斷升溫的地緣政治緊張局勢中逆風前進。
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