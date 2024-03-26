〈ESG狂潮〉公勝保經攜手心路陪伴齊步走 用里數換捐款 捐贈30萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-26 19:35

落實 ESG，公勝保險經紀人（6028-TW）全力支持心路基金會日前舉辦的「好天天齊步走」公益健走活動，號召全台來自台北、桃園、新竹以及高雄地區近 90 位公勝業務夥伴一同用實際行動響應公益。且按每位夥伴報名參與且完成健走的公里數，加碼捐贈善款，總共捐贈 30 萬元予心路基金會。

公勝保經總經理蔡聖威表示，心路基金會是公勝長期支持的公益夥伴，今年除了年度公益撲滿專案的合作與捐贈外，也大力支持心路基金會舉辦公益健走，並邀請公勝夥伴以實際行動共同響應，陪伴身障朋友一起健走，集結每位夥伴的善心，發揮企業責任，讓每位心路的服務對象都能和一般人一樣享有平等與快樂的生活。

響應 ESG，蔡聖威表示，公勝保經成立 31 年來落實「不只是保險，我們分享愛」的公益理念，近幾年更從內部同仁做起，鼓勵同仁加入健行、跑步、自行車、登山、游泳五大運動挑戰，「夥伴運動，公司幫你捐款」，公勝保經將同仁的運動里程數化為愛心善款，一起將溫暖送給社會各角落。