〈ESG狂潮〉公股銀第二家 臺灣企銀通過SBTi目標審核 邁向ESG新里程
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 15:01
公股銀邁向淨零減碳的速度越來越快，臺灣企銀（2834-TW）於 3 月 22 日正式通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）近程減碳目標審核，為繼合庫金控之後的公股銀行第二家，海內外自身的營運據點及投融資等金融資產，都將依循目標逐步減碳，彰顯其減緩氣候變遷的決心。
SBTi 為全球最有公信力的減量目標倡議組織，協助企業採用一致的科學方法並依所屬產業設定減碳目標，以遵循《巴黎協定》控制全球平均升溫不超過 2℃、甚至 1.5℃目標。
該行積極落實氣候轉型及永續經營，依循聯合國責任投資原則（PRI），於投、融資決策流程納入 ESG 因子評估，並積極推動永續指數連結聯貸案、綠色融資永續發展貸款、ESG 綠能永續房屋擔保貸款及綠色 Go 物信用貸款等。
臺灣企銀將 ESG 永續發展理念融入經營策略及企業文化，2024 年首度入選「標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook）」及 2023 年獲選「國家永續發展獎」，深耕永續發展獲得外界肯定；該行持續透過推廣永續教育訓練，建立行員與客戶進行議合的能力，協助客戶低碳轉型，擴大永續金融影響力，攜手客戶共同邁向永續經營。
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