〈ESG狂潮〉公股銀第二家 臺灣企銀通過SBTi目標審核 邁向ESG新里程

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 15:01

公股銀邁向淨零減碳的速度越來越快，臺灣企銀（2834-TW）於 3 月 22 日正式通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）近程減碳目標審核，為繼合庫金控之後的公股銀行第二家，海內外自身的營運據點及投融資等金融資產，都將依循目標逐步減碳，彰顯其減緩氣候變遷的決心。

SBTi 為全球最有公信力的減量目標倡議組織，協助企業採用一致的科學方法並依所屬產業設定減碳目標，以遵循《巴黎協定》控制全球平均升溫不超過 2℃、甚至 1.5℃目標。

該行積極落實氣候轉型及永續經營，依循聯合國責任投資原則（PRI），於投、融資決策流程納入 ESG 因子評估，並積極推動永續指數連結聯貸案、綠色融資永續發展貸款、ESG 綠能永續房屋擔保貸款及綠色 Go 物信用貸款等。