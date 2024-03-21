〈ESG大趨勢〉山林水取得宜蘭水資源回收中心代操作維護管理及工程案
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 11:30
山林水 (8473-TW) 近期取得第一期「宜蘭地區水資源回收中心代操作維護管理工作」案，總金額 3.69 億元後，再與田茂營造事業聯手取得擴建日處理量 15,000CMD「宜蘭地區水資源回收中心第二期 - 工程及三年操作」案，總金額 7.28 億元，合計金額達 10.97 億元
山林水指出，這兩案山林都與宜蘭縣政府完成簽約，並已於 2024 年 3 月開工。
宜蘭地區水資源回收中心第一期平均日處理量為 30,000CMD，預計「宜蘭地區水資源回收中心第二期 - 工程」擴建完成後，山林水將進入全期 45,000CMD 操作維護案。
山林水總經理吳人傑表示，宜蘭水資源回收中心歷經多次標案，公司已持續操作營運 12 年，營運期間屢獲政府機關評鑑取得數次優等獎也取得公共工程委員會頒布金質獎之殊榮，對宜蘭地區之環境、生態、環境教育貢獻多。
山林水公共污水下水道為政府持續推動範疇，各縣市政府也陸陸續續在各計畫區域興辦污水下水道相關案件，該區塊也為山林水帶來長遠的發展契機。山林水團隊具有豐富之經驗及技術，持續開拓市場商機，推升公司未來營運成長並增添新動能。
山林水目前興建及營運業務除了積極部署污水處理領域外，配合政府政策的部分，在公共污水下水道的領域之外，山林水取得了大型再生水標案（永康再生水及楠梓再生水、福田再生水），目前正在營運中的國內首座公共污水產製再生水提供南科台積電 (2330-TW) 晶圓製造用水的永康再生水廠，持續穩定供應再生水，且預計於今年將完成擴建，屆時可供應每日 1.55 萬噸再生水予南科使用。
山林水的水資源再利用業務部分，還包含四座海水淡化領域 (澎湖馬公、七美、抗旱 2.0 台中緊急海淡機組及移機興達電廠繄急海淡機組)，證明山林水公司擁有豐富的資源及上、中、下游的整合技術能力，在既有的基礎上可固守水務市場，也能為未來市場的開發培植更豐富動能。
在循環經濟領域，山林水指出，台中外埔廚餘處理發電廠、焚化底渣處理再利用廠 (力優勢環保) 也都穩定操作營運中。
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