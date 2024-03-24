華南挺ESG 舉辦關懷演唱會與響應「Earth Hour關燈一小時」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-24 10:29
ESG 已然成為新顯學，華南金控（2880-TW）旗下華南銀行長期投入社會公益，積極落實社會共好目標，由上而下持續深化 ESG 永續治理理念，於昨 (23) 日再度攜手台灣優質生命協會共同舉辦「讓愛發光、讓生命亮起來－2024 愛傳承關懷演唱會」，及持續擴大響應 2024「Earth Hour 關燈一小時」活動。
華南銀行指出，自民國 101 年起與台灣優質生命協會合作，十多年以來，不僅挹注經費，還號召志工團隊，於全臺各地舉辦「愛傳承關懷演唱會」，邀請弱勢團體及社褔單位共襄盛舉。昨日首度移師新北市淡水白宮行館盛大舉辦「愛傳承關懷演唱會」，並結合遊園活動，邀請社福團體至萬里野柳歡樂一日遊，活動一方面提供資深藝人回歸舞台的機會，讓他們藉由表演傳遞正向能量，利用優美的音樂撫慰人心。
此外，透過一系列精采表演與活動，讓弱勢孩童及年長者在志工團隊的陪同下，增添許多歡樂與笑容，將每一位員工心中的愛與關懷，散播到社會每個角落。在華南銀行志工團隊的暖心陪伴下，讓弱勢孩童有機會走出戶外，共同歡慶一個美好難忘的週末。
華南銀行亦長期關注氣候變遷與環境永續議題，早在 110 年 6 月起即自主性推動總行大樓及國內分行招牌關燈時間從原晚間 10 點整提早至晚間 9 點 30 分，每天提早半小時關燈每年可減少近 346 噸碳排放量，今年亦持續擴大響應 2024「Earth Hour 關燈一小時」活動，串聯總行及國內營業單位，於 3 月 22 日至 24 日連續 3 日，一起關上非必要及無涉安全性的廣告招牌燈，將永續理念內化至企業 DNA，以實際行動喚起社會大眾的關注，一同為環境永續貢獻心力。
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