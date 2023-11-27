和勤新能源車、重卡零件營收營收比重提高中

精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (27) 日召開法人說明會，公司預期延續今 (2023) 年下半年的旺季效應，明 (2024) 年初即有多項新能源車零件新訂單陸續進入量產、重卡零件增量且增加新項目出貨的營收貢獻，公司明年營運可望淡季不淡，旺季更旺。

和勤今年下半年起營收逐月走高，10 月營收 2.26 億元，年增 22.91％，並創下了近 15 個月新高，其中汽車零件營收 1.85 億元，則是歷年單月次高，意即汽車業務已經回到過去高標狀態，隨著硬碟零件營收回穩、新能源車與重卡零件新訂單出貨，預期營收還會繼續逐月向上攀升。

受惠產品組合優化，和勤第三季 5.87 億元，爲今年新高，毛利率 12.55%，季增 2.05 個百分點，年增 3.97 個百分點，本業也接近損益兩平。在汽車零件出貨持續增量，和勤第四季營收規模可望較第三季成長，公司對第四季獲利轉正持審慎樂觀態度。

和勤主管表示，第三季毛利率拉高主要原因來自於高毛利產品比重提升，包括新能源車零件以及重卡零件，同時這兩類產品也是近年公司重點布局的項目。在新能源車零件的客戶方面，除了美國電動車大廠之外，中國最大的新能源汽車公司、汽車與科技公司聯合設計的自主品牌，都將為和勤明年的業績成長帶來相當大的動能。重卡零件受惠行業復甦，和勤出貨增量之外，又爭取到變速箱零件新項目訂單，為公司提供穩定成長。

和勤 2023 年前三季營收 16.13 億元，毛利率爲 8.64%，年減 5.64 個百分點，稅後虧損 7516 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.93 元。

和勤今年穩定出貨給美國電動車大廠，且海外市場自第四季開始增量，加上新車款即將開始交車，隨著新車款量產，和勤的零件供應量也會相應增加。此外，和勤也攻下多數中國自主品牌新能源車訂單，其中全球銷量第一的中國電動車大廠的部分，目前已供應全系列座椅調高器及門鎖零件，明年還將增加供應座椅調角器零件。

近期和勤與成都豪能合作，再拿下中國新能源車大廠電驅系統訂單，預計明年下半年開始出貨；新客戶汽車與科技公司聯合設計的自主品牌，則是爭取到該品牌增程式電動車的離合器零件訂單，將於明年貢獻營收。

新能源汽車是和勤近年積極拓展的領域，去年新能源汽車的營收占比約為 14％，今年前三季提升到 17％，預期明年新能源汽車比重將再進一步提高。和勤的接單策略是新接訂單採高毛利率準則，包括新能源車零件、重卡零件等新產品的毛利率都遠優於公司平均毛利率，在高毛利率產品營收金額與占比大幅成長之下，公司明年業績將具爆發力。

和勤的主要客戶為各大車廠及全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納、伊頓等，以優異的產品品質獲得客戶信任並爭取更多項目訂單，除了新能源車、重卡之外，燃油車零件訂單也陸續回流，包括大眾、豐田等訂單，都將顯現於明年業績表現。公司也持續與主要客戶深化合作關係，維持營運規模長期穩定擴張。