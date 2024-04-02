〈電價調漲〉能源政策使電價上漲？台電駁：綠電購電支出僅占1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-02 16:31

國民黨團今 (2) 日批評，能源政策是台電虧損以及電價上漲的罪魁禍首。對此台電指出，俄烏戰爭造成國際燃料價格暴漲，因此台電發購電成本已連續 2 年高達 6000 億元以上，不過相較之下綠電的購電支出僅占總支出 1 成，駁斥能源政策造成電價上漲之說。

台電表示，俄烏戰爭導致國際燃料價格飆升，台電發購電成本相較於俄烏戰爭前，燃料支出已經超過 1 倍，不過綠電的購電支出，僅占總支出 1 成。台電進一步以法國為例，法國核電占比超過 6 成，自 2020 至 2023 年間，工業與民生用電累計漲幅分別達 160% 以及 22%，同時也宣布今年將再次調漲電價。

立委質疑政府已補貼，為何還需漲電價，台電表示，國際電業接受到燃料價格飆漲影響，各國也都採取多元措施因應，包括適度調整電價、政府直接補貼電業、政府增資等綜合性維持營運。台電提到，此次電價調整方案已將政府補貼納入考量，主要調漲對象以出口導向的產業為主，近 3 年不斷調整，避免一次漲足，降低對企業與民生的衝擊。