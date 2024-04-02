台積電捐贈半導體設備予國研院 推動前瞻科學技術

國研院半導體中心多年來為我國挹注持續領先國際的半導體技術實力，此次與台積電共同朝「永續合作－活化設備使用、培育高階碩博士人力」的共識進行合作。國科會主委吳政忠對此寄予厚望，高度期盼能藉由此次台積電捐贈設備之美意與模式，引入更多業界資源，升級台灣半導體研究生態系，打造無產學落差的半導體人才供應鏈。

國研院半導體中心主任侯拓宏表示，半導體中心一直是國內相關領域高階碩博士研究人力之培育搖籃，因應國際半導體技術快速發展的趨勢，台積電此次捐贈線上電子顯微鏡 (in-line CDSEM)、對準檢查系統 (Overlay) 這兩部重要的微影黃光設備，可提升半導體中心為國內產學研服務與培育人才的效率。