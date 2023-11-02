和勤10月營收創15個月新高 訂單回溫動能延續至明年

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公布 10 月營收 2.26 億元，創下近 15 個月新高，月增 4.52%，年增 22.91%；主要受惠資訊產品、汽車客戶端訂單持續回穩，預估回溫情況將延續至 2024 年。

和勤指出，由於汽車零件持續增量、硬碟 (HDD) 零件回溫，雖然工作天數較少，10 月營收仍持續攀升，逐月走高，近期再取得多筆新品項訂單，明年開始出貨，預期營收攀升趨勢將持續至明年。

和勤 2023 年累計 1-10 月營收 18.4 億元，年減 13.77%。

和勤 10 月兩大業務的營收分別為汽車零件 1.85 億元，占比 81.86%；硬碟機構件 (VCM Plate)3624 萬元，占比 15.97%。中國大陸十一長假並未影響出貨，10 月汽車零件營收再創今年新高，在既有的美系電動車大廠訂單增量、部分燃油車零件重新報價後訂單回流、新產品重卡零件爬坡等貢獻下，第四季旺季效應更明顯；硬碟(HDD) 零件營收也再較上月升溫，維持穩定水準。

和勤深耕美系電動車大廠、韓系與日系車廠、全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納，以及重卡變速箱領導商等優質客戶。目前已有多個新品項訂單將於明年上半年開始出貨，包括中系新能源車龍頭座椅零件、紡織機械零件、大眾汽車零件、重卡零件新項目等，營運已確定回到成長軌道。

此外，和勤也積極爭取汽車、硬碟產業之外的零件訂單，近期已取得國防部軍品供貨資格，未來也將積極爭取標案，拓展新市場。