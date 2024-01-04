和勤車用產品出貨挺升 去年Q4營收6.92億元創近七季新高

精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公布最新營收，2023 年 12 月營收 2.31 億元，與上月表現相當，並較上一年同期成長 12.20％；2023 年第四季營收 6.92 億元，季增 17.88%、年增 17.51%，創下近七季單季新高；累計全年合併營收 23.06 億元，年減 9.16％。

和勤主管表示，12 月營收略低於上月係因年度盤點，部分訂單遞延至今年 1 月出貨。

和勤 2023 年 12 月兩大業務的營收分別為車用零件 1.85 億元，占比 79.88％；硬碟機構件（VCM Plate）2515 萬元，占比 10.79%。商用車（重卡）變速箱零件、燃油車回流訂單的出貨量都仍處於增量的階段，加上新能源車零件也受惠各品牌客戶需求成長，車用零件雖因年度盤點，使當月營收略低於上月，然整體延續去年下半年以來的爬坡態勢，預期 2024 年營收將持續墊高；硬碟零件則維持穩定出貨。

新能源車零件、商用車變速箱零件都是近年和勤布局的新產品訂單，和勤新接訂單採高毛利率準則的接單策略，商用車變速箱零件自去年下半年開始增量，新能源車零件則是在第四季再提升出貨量，也就是下半年逐月疊加的營收，係來自高毛利產品貢獻，營收增加及產品組合優化的雙重效益，有助第四季獲利表現。

受惠產品組合優化，和勤 2023 年的第三季營收 5.87 億元，爲今年新高，毛利率 12.55%，季增 2.05 個百分點，年增 3.97 個百分點，本業也接近損益兩平。在汽車零件出貨持續增量，和勤第四季營收規模較第三季成長，公司對第四季獲利轉正持審慎樂觀態度。

和勤 2023 年前三季營收 16.13 億元，毛利率爲 8.64%，年減 5.64 個百分點，稅後虧損 7516 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.93 元。